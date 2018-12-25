Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Загадочная модель Lada: стала известна дата выхода 10:06
Американец установил на Smart ForTwo реактивный двигатель 09:20
Припарковаться у больниц в Москве будет проще 24.12.2018
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 24.12.2018
25.12.2018 09:28
Рубрика: Авто

Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Текст: Александра Воздвиженская
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан). О таких планах рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPone Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPone
Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPone

Речь идет о выпуске пяти тысяч машин в год, передает ТАСС. Сейчас Aurus собирают в единичных экземплярах на площадке московского НАМИ - это основной разработчик и акционер компании. В Европе автомобиль представят в марте 2019 года.

Фото: www.facebook.com/pg/xtomidesign
Универсал Aurus Senat: каким он может быть

Эмиратский холдинг Tawazun также инвестировал в предприятие, получив 30-процентную долю в компании. Теперь ОАЭ рассматривают возможность сборки машин и на своей территории. "Скорее всего, такой моделью, собираемой в ОАЭ, будет многофункциональный внедорожник, который подходит для их географии, для пустынь", - уточнил Мантуров.

"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили "Кортеж" Путина на G20
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории
#Кортеж