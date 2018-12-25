Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан). О таких планах рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Речь идет о выпуске пяти тысяч машин в год, передает ТАСС. Сейчас Aurus собирают в единичных экземплярах на площадке московского НАМИ - это основной разработчик и акционер компании. В Европе автомобиль представят в марте 2019 года.

Эмиратский холдинг Tawazun также инвестировал в предприятие, получив 30-процентную долю в компании. Теперь ОАЭ рассматривают возможность сборки машин и на своей территории. "Скорее всего, такой моделью, собираемой в ОАЭ, будет многофункциональный внедорожник, который подходит для их географии, для пустынь", - уточнил Мантуров.