Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют санкции, сообщил он в Twitter .

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - написал председатель правительства.

1 ноября главой кабинета министров был утвержден перечень из 322 украинских граждан и 68 компаний, против которых Россия ввела санкции за недружественные действия и нанесение ущерба интересам России. Ограничения предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.

При этом в правительстве отмечали как возможность сокращения списка, так и появления в нем новых лиц.