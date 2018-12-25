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Рубрика: Экономика

Названы валюты, которые в 2019 году удивят своими курсами

Текст: Георгий Панин
Петр Пушкарев,

- Сегодня все мировые рынки закрыты. Поэтому на рынке forex не будет колебаний доллара, евро, и нефтяные цены тоже на день остановятся.

шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Соответственно, в отсутствие каких-либо внешних для рубля событий, и российская валюта будет, вероятно, вести себя во вторник очень спокойно, может колебаться в пределах 30-40 копеек вокруг цены закрытия вчерашнего дня.

До конца года и в течение всех новогодних и рождественских праздников ничего примечательного с рублем происходить не должно. Сохранится в целости коридор от 66 до 69 рублей за доллар, в котором курс держался и в предыдущие две недели, только колебания будут происходить неспешнее. Торопить события никто не будет, для этого сейчас нет мощных валютных или политических драйверов на мировых рынках.

Фото: depositphotos.com
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

Курс евро может незначительно вырасти позже: в январе-феврале. Или даже, возможно, ближе к весне - выше 80 рублей. Причина - вероятный рост евро к доллару. Сначала более медленный, а затем и более сильный, вплоть до уровней 1,25-1,30 из-за паузы, которую подавляющее большинство экспертов ожидает от Федрезерва США.

Денежные ставки на Чикагской бирже показывают, что в дальнейшее ужесточение политики Федрезерва вплоть до июня не верит и большинство рынка (около 70 процентов его игроков). А почти все остальные (26,6 процента на сегодня) верят всего лишь в один подъем процентной ставки в США до конца 2019 года.

Но после лета поднимать ставки в Европе примется уже Европейский центральный банк, что вызовет заметный переток капитала из активов, номинированных в долларах, в евро. Лично меня это не удивит, но думается, многие в России не ожидают ситуации, при которой "и так дорогой" евро вырастет еще. А вот американский доллар может удивить и в течение года просесть на 10-15 процентов. Доллар в целом может потерять к корзине валют на мировых рынках, это прогнозируют и МВФ, и несколько крупнейших фондов таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Credit Agricole. Изматывающие торговые войны тарифов и пошлин также могут не пойти на пользу доллару.

Курс доллара впервые с сентября превысил 69 рублей

Еще одна валюта, на которую стоит обратить внимание, это канадский доллар. Он может хорошо подорожать, так как Банк Канады планирует еще несколько раз поднять ставки. Но произойдет это только при условии, что цены на нефть отскочат в район хотя бы 65-70 долларов за баррель, потому что Канада - седьмой в мире по величине экспортер нефти.

И, конечно, весь год может мотать "по ветру" вниз и вверх британский фунт - до тех пор, пока окончательно не завершится бесконечная сага о процедуре выхода Британии из Евросоюза.

Экономика Финансы Валютный рынок
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