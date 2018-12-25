Новак оценил экономию денег на "умных" счетчиках на свет

Интеллектуальная система учета электроэнергии и внедрение "умных" счетчиков во всех домах и на предприятиях дадут существенную экономию энергетикам и государству. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак.

"Мы подсчитали, что если потери будут снижены хотя бы на 20 процентов от сегодняшнего уровня (а сегодня они составляют около 10 процентов от выработки энергии), то это даст экономию от 70 до 80 миллиардов рублей в год. Это значительные цифры, это то, что пойдет в качестве экономии на обновление инфраструктуры", - рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Закон, который вводит понятие "интеллектуальный учет электроэнергии", был принят в конце года Госдумой и одобрен Советом Федерации. Он предполагает, что устанавливать счетчики, которые сами считывают показатели электроэнергии, ограничивают потребление неплательщиков и защищены от взлома, будут повсеместно с 1 июля 2020 года, причем в многоквартирных домах это сделают гарантирующие поставщики, а в частных - сетевые организации. Прямую плату за счетчик понесет компания, а не потребитель.