Любопытный спор возник несколько лет назад и тянется до сих пор между Российским авторским обществом (РАО) и таксопарками. Блюстители авторского права сочли, что такси - это публичное место, а значит, за музыку, которую слушают пассажиры во время пути, таксомоторные компании должны платить отчисления. Как это делают представители РЖД - за музыку, которую пассажиры слушают в поездах, как это делают другие владельцы общественного транспорта, а также вокзалов, пристаней, аэропортов.

В судебную часть этот конфликт вылился в июне 2018 года. Тогда один из представителей РАО, воспользовавшись услугами такси и прослушав по пути 17 песен, решил через подачу судебного иска взыскать с таксопарка компенсацию за каждую песню в размере 20 тысяч рублей. Итого вышло 340 тысяч рублей. Более того, согласно иску таксопарк просили обязать в дальнейшем выплачивать РАО ежемесячно отчисления по 500 рублей с каждой машины.

Нетрудно догадаться, что в случае успеха иска в суде к этой таксомоторной компании за этим последовали бы иски ко всем другим. К слову, объем легального российского рынка такси оценивается приблизительно в 2 млн автомобилей.

Более того, кроме РАО на отчисления с таксистов претендует также Всероссийская организация интеллектуальной собственности. Но их аппетиты несколько скромнее - они хотят получать по 150 рублей с одной машины в месяц.

Суд первой инстанции в сентябре согласился с доводами РАО. Согласно решению водитель такси не имел права включать музыку, поскольку таксопарк не заключил договор с РАО и не платил авторские отчисления. Однако 9-й арбитражный апелляционный суд недавно отменил это решение. Главный вывод - исполнение музыки нельзя считать публичным, поскольку вход в такси не бесплатен. Такси, счел суд, не является доступным для свободного посещения публичным местом.

"Прослушивание музыки в такси - вопрос с юридической точки зрения неоднозначный, - прокомментировал "РГ" управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. - С одной стороны, назвать такси публичным местом довольно сложно, так как это все же не площадка, открытая для посещения неограниченного количества лиц, а автомобиль с несколькими пассажирами. С другой стороны, наличие платы за вход не делает место непубличным, и этот критерий нельзя назвать основным в этом случае".

Главный вывод арбитражного суда, отменившего решение, - исполнение музыки нельзя считать публичным, ведь вход в такси не бесплатен

Эксперт считает, что, скорее всего, РАО не удастся добиться перечисления средств за прослушивание музыки в такси.

"Сложно признать воспроизведение музыки в такси публичным, ведь оно осуществляется с обоюдного согласия, - поясняет юрист, патентный поверенный РФ Василий Зуев. - Поскольку никто и ничто не мешает пассажиру влиять на процесс: водителя можно попросить включить-выключить радио, переключить трек, прибавить-убавить громкость. Такое прослушивание музыки - это воспроизведение в личных целях водителя и пассажира, а не публичное прослушивание".

"Даже если признать за РАО право требовать отчисления авторского вознаграждения за музыку в такси, встает вопрос о том, кто должен выступать плательщиком: водитель-таксист, таксопарк или агрегатор, представляющий заказы?" - добавляет адвокат Евгений Корчаго.