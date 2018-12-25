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Рубрика: Власть

Переговоры Путина и Лукашенко шли почти четыре часа

Текст: Айсель Герейханова

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры. Разговор длился почти четыре часа. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

Встреча лидеров России и Беларуси началась в 15:20 по Москве, после этого последовали переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Уже потом общение лидеров продолжилось на рабочем предновогоднем обеде, куда Путин пригласил Лукашенко.

Ранее, открывая встречу, Владимир Путин рассказал, что в ходе разговора будут обсуждаться энергетические вопросы. В свою очередь, Александр Лукашенко выразил надежду на то, что все спорные моменты будут решены до Нового года.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По итогам переговоров первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, что в ходе встречи затрагивалась повестка двухсторонних отношений.

"Обсуждались те изменения, которые произойдут в следующем году в налоговом законодательстве, и наши планы по изменениям в области налогообложения в нефтегазовом секторе", - пояснил Силуанов. По его словам, обсуждались и вопросы совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы.

Россия и Беларусь договорились о сближении позиций по всем этим направлениям и создании специальной рабочей группы по подготовке предложений по дальнейшей интеграции.

"Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", - заявил Силуанов.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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Он также сообщил, что с 2020 года Москва и Минск должны выработать предложения по формированию цены на газ.

С российской стороны на встрече двух президентов присутствовали Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, зампред правительства Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Беларуси Михаил Бабич.

С белорусской стороны в переговорах принимали участие заместители премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, Игорь Ляшенко, глава минфина Максим Ермолович, министр иностранных дел Владимир Макей, посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Беларуси
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