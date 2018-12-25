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Рубрика: Экономика

Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году

Текст: Марина Гусенко

Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, размер МРОТ в 2019 году будет равен 11280 рублей. Это на 117 рублей больше, чем размер МРОТ в настоящий момент. Платить работникам меньше этой суммы за полный рабочий день с 1 января будет нельзя.

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Напомним, в этом году был принят закон, по которому минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Именно к этому показателю и приравняли МРОТ на 2019 год.

Ежегодно минимальная зарплата будет увеличиваться на столько же, на сколько будет вырастать прожиточный минимум.

Экономика Работа Зарплата Президент Прожиточный минимум
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