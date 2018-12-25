Путин и Лукашенко обсудят нюансы налогового маневра

Президенты России и Беларуси 25 декабря на переговорах в Кремле обсудят в том числе вопрос нефтяного налогового маневра.

О повестке и распорядке встречи на высшем уровне журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В Кремле начнется общение двух президентов с участием делегаций. Затем будет рабочий завтрак. Не исключено, что главы государств предпочтут провести этот завтрак в формате с глазу на глаз", - сообщил он.

Говоря о том, какие вопросы обсудят лидеры и будет ли среди них тема нефтяного налогового маневра, Песков заметил, что "этот вопрос достаточно остро ставится нашими белорусскими коллегами и партнерами". "Поэтому наверняка коллеги будут ставить этот вопрос, он ранее обсуждался", - добавил он.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сверку часов по всему комплексу двусторонних, союзных отношений. "Конечно, будет и обсуждение того, как обстоят дела с имплементацией положений договора 1999 года, и других вопросов, связанных с развитием и жизнью Союзного государства".

На уточняющий вопрос, не видит ли российская сторона проблему так же остро, как белорусская, представитель Кремля сказал: "Есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить".

