Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал во вторник, 25 декабря, закон о любительской рыбалке. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон закрепил норму о бесплатном рыболовстве в личных целях на водных объектах общего пользования, за исключением объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.

Напомним, Госдума приняла поправки в окончательном чтении в начале декабря. Законодатели поддержали запрет на введение так называемых именных разрешений на любительскую рыбалку и запрет на подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы. Помимо прочего, вводится понятие "суточной нормы" вылова рыбы.

Теперь полностью запрещается оборот жаберных сетей, за исключением тех районов Сибири и Дальнего Востока, Севера, где рыбалка сетями является традиционным видом. Сами сети подлежат учету.