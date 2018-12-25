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25.12.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брянский суд не отпустил организатора убийства Галины Старовойтовой

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брасовский районный суд отказал Юрию Колчину в условно-досрочном освобождении, сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

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- Администрация ИК-4 не поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, указав на неоднократные нарушения им установленного порядка отбывания наказания. Постановлением суда Колчину отказано в удовлетворении ходатайства, - рассказала пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

Колчин отбывает в брянской колонии 20-летний срок за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Ее расстреляли в 1998 году в Санкт-Петербурге. Суд установил, что действиями двух киллеров из тамбовской ОПГ руководил Юрий Колчин. В 2005 году он и стрелявший в Старовойтову Виталий Акиньшин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы, соответственно. Второй исполнитель Олег Федосов исчез. Заказчиков убийства нашли в 2014 году.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Дело об убийстве Галины Старовойтовой
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