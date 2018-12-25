Новости

Путин ограничил проверки малого бизнеса 21:32
Володин предложил президенту оценить Конституцию на соответствие реалиям 21:28
Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера" 21:09
Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов 20:55
Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве 20:54
Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдет 26 декабря 20:43
Путин подписал закон о компенсациях инвесторам игорных зон 20:42
Путин подписал закон о любительской рыбалке 20:36
Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года 20:20
Путин подарил собаку девочке из Липецкой области 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 20:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дорога - первый шаг

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов: Бюрократический подход к решению проблем жителей недопустим
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Вопрос доставки в школу детей из деревни Чашницы городского округа Переславль-Залесский решен. К ремонту дороги к населенному пункту планируют приступить в следующем году, а пока родители будут получать компенсацию расходов на проезд до учебного заведения.
Материал "Удаленный доступ" вышел в "РГ" 19 декабря.

Такие решения приняты на совещании, которое 24 декабря провел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ранее власти муниципального образования не смогли решить проблему, и ребятам приходилось преодолевать пешком несколько километров. До середины 2016 года родители возили детей в школу города на своей машине. После ее поломки обратились за помощью в администрацию Переславского района, но поддержки не получили.

- Я считаю, что это недопустимая история! Вопрос необходимо было решать сразу, как только он возник, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Я понимаю ограниченность бюджета, но за каждой конкретной проблемой в первую очередь стоят люди. И, конечно, самое простое - прикрываться тем, что недостаточно денежных средств, финансирования. Если не получается справиться на муниципальном уровне, в оперативном порядке необходимо докладывать курирующим заместителям и мне лично. Важно работать не на процесс, а на результат.

Глава городского округа Переславль-Залесский, в который летом включен Переславский район, Валерий Астраханцев признал ряд просчетов в работе.

- Порой за формальным исполнением обязанностей мы не видим конкретную и индивидуальную ситуацию конкретного жителя, - сказал он. - Ряд поручений уже дан. Надеюсь, в ближайшее время мы исправим ситуацию.

Фото: depositphotos.com
В Бердске прокуратура одобрила пирсинг и яркие волосы у школьников

Движение школьного автобуса по маршруту деревня Чашницы - Переславль-Залесский запрещено ГИБДД из-за отсутствия соответствующей дорожной инфраструктуры. Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя правительства области Виктору Неженцу проработать вопрос ремонта объекта.

- Эта дорога муниципальная. Я думаю, что у нас в следующем году по результатам аукционной деятельности останутся средства в дорожном фонде. С учетом вашего поручения мы эти деньги через субсидию можем отдать муниципальному образованию для проектирования, - сообщил Виктор Неженец. - По результатам будет понятно, какой нужен ремонт - капитальный или частично новое строительство. Когда выясним стоимость работ, определим источники и сроки выделения этих средств.

Дети учатся в школе N 4 и проживают в круглосуточном стационаре, домой ездят на выходные. Как доложил заместитель председателя правительства области Роман Колесов, компенсация затрат на проезд дважды в неделю будет предоставляться родителям до решения вопроса по дороге.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим