Вопрос доставки в школу детей из деревни Чашницы городского округа Переславль-Залесский решен. К ремонту дороги к населенному пункту планируют приступить в следующем году, а пока родители будут получать компенсацию расходов на проезд до учебного заведения.

Материал "Удаленный доступ" вышел в "РГ" 19 декабря.

Такие решения приняты на совещании, которое 24 декабря провел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ранее власти муниципального образования не смогли решить проблему, и ребятам приходилось преодолевать пешком несколько километров. До середины 2016 года родители возили детей в школу города на своей машине. После ее поломки обратились за помощью в администрацию Переславского района, но поддержки не получили.

- Я считаю, что это недопустимая история! Вопрос необходимо было решать сразу, как только он возник, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Я понимаю ограниченность бюджета, но за каждой конкретной проблемой в первую очередь стоят люди. И, конечно, самое простое - прикрываться тем, что недостаточно денежных средств, финансирования. Если не получается справиться на муниципальном уровне, в оперативном порядке необходимо докладывать курирующим заместителям и мне лично. Важно работать не на процесс, а на результат.

Глава городского округа Переславль-Залесский, в который летом включен Переславский район, Валерий Астраханцев признал ряд просчетов в работе.

- Порой за формальным исполнением обязанностей мы не видим конкретную и индивидуальную ситуацию конкретного жителя, - сказал он. - Ряд поручений уже дан. Надеюсь, в ближайшее время мы исправим ситуацию.

Движение школьного автобуса по маршруту деревня Чашницы - Переславль-Залесский запрещено ГИБДД из-за отсутствия соответствующей дорожной инфраструктуры. Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя правительства области Виктору Неженцу проработать вопрос ремонта объекта.

- Эта дорога муниципальная. Я думаю, что у нас в следующем году по результатам аукционной деятельности останутся средства в дорожном фонде. С учетом вашего поручения мы эти деньги через субсидию можем отдать муниципальному образованию для проектирования, - сообщил Виктор Неженец. - По результатам будет понятно, какой нужен ремонт - капитальный или частично новое строительство. Когда выясним стоимость работ, определим источники и сроки выделения этих средств.

Дети учатся в школе N 4 и проживают в круглосуточном стационаре, домой ездят на выходные. Как доложил заместитель председателя правительства области Роман Колесов, компенсация затрат на проезд дважды в неделю будет предоставляться родителям до решения вопроса по дороге.