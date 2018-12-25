На столичных улицах пик предновогодних пробок - движение будет затруднено с самого утра, а к вечеру загруженность дорог достигнет максимальных 10 баллов. Такой прогноз сделали в Центре организации дорожного движения Москвы.

В ведомстве объяснили, что в первой половине дня будут перекрыты несколько улиц в центре столицы - это связано с проведением в Кремле общероссийской новогодней елки, на которую собрались дети со всей страны. Проехать на машине с утра и до 15.00 не получится по Большому Москворецкому мосту, Васильевскому Спуску и улицам Москворецкая и Варварка.

Впрочем, в обычное время такие перекрытия к серьезным пробкам бы не привели, но сегодня добавятся и другие факторы, главные из которых - предновогодняя суета, москвичи едут за подарками, а тут еще и снегопад. В понедельник он, напомню, уже становился причиной 10-балльных пробок, хотя никаких перекрытий тогда не было.

В ЦОДД рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт, а если такой возможности нет, то садиться за руль после 21.00 часа.