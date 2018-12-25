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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На новогодних каникулах будут закрыты участки двух линий метро Москвы

Текст: Светлана Батова

На новогодних каникулах будут закрыты участки двух линий метро: Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской. На синей ветке ограничения необходимы для технической модернизации, на фиолетовой - для присоединения участка будущей Некрасовской (Кожуховской) линии.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, со 2 по 5 января будет закрыт участок синей ветки от "Курской" до "Щелковской", а с 6 по 8 января включительно - от "Партизанской" до "Щелковской". Закрытие нужно для модернизации оборудования, необходимой для обеспечения безопасности движения и повышения стабильности работы инфраструктуры.

С 4 по 8 января закроют 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Во время удлиненного технологического "окна" строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро.

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По маршрутам закрытых станций на обеих линиях пустят бесплатные автобусы КМ.

Обе ветки возобновят работу в обычном режиме в первый рабочий день нового года - девятого января.

Каникулы специально выбраны для проведения работ, поскольку в праздничные дни традиционно пассажиропоток в метрополитене падает, и закрытие доставит неудобства минимальному количеству людей.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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