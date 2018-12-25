Станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии откроют 30 декабря. Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Комплексная обкатка поездов там уже прошла, - сказал он. - Я надеюсь, ничто не помешает открыть нам эту станцию". "Савеловская" - шестая станция на первом участке Большой кольцевой линии, запущенном в начале этого года, и семнадцатая по счету из всех построенных в 2018 году. "2018-й год мы смело можем назвать Годом метро, - продолжал заммэра. - Столько станций, сколько открыто в течение него, в столице не строилось за всю историю метростроения". А ведь еще метростроители проложили 33 км новых путей, возвели 2 депо - практически полноценных завода для ремонта составов.

Большие планы по увеличению протяженности столичной подземки утверждены правительством Москвы и на очередные пять лет. За 2019-2023 годы в городе должно быть построено еще 55 станций, 8 депо, 135 км новых линий. Частично эти стройки, подчеркнул Марат Хуснуллин, находятся уже в высокой степени готовности. В частности, лишь за 2019 год должны быть запущены еще 14 станций. Буквально в марте-апреле - участок Косино-Некрасовка, в первом полугодии - от Саларьево до Коммунарки, в 2020 году планируется замкнуть первый участок Большой Кольцевой линии. Эта линия длиной 70 км и с 31 станцией станет самой большой кольцевой в мире.

Всего же к 2027 году столичные власти полны решимости удвоить протяженность подземки, то есть довести ее до 600 км.

Это вполне реально, так как одновременно с вводом новых участков и станций строители все время работают над заделом на будущее. Будут продолжены работы и по продлению существующих линий - Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской. Цель властей - обеспечить шаговую доступность метро для 95% москвичей, сказал Марат Хуснуллин.