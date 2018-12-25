В метро появились проездные в виде наклеек

В столичной подземке появились транспортные карты "Тройка" в виде небольших наклеек и вкладышей. Купить их можно на стойках "Живое общение" с сувенирными витринами и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Наклейку с встроенным проездным легко приклеить к телефону, а вкладыш можно положить в чехол с гаджетом. "Пассажиры, постоянно пользующиеся смартфонами, смогут просто приложить мобильное устройство к турникету, не доставая карту. Так они смогут проходить через турникеты быстрее и удобнее", - цитирует официальный портал мэрии главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Новые билеты выпустили небольшим тиражом - 250 наклеек и столько же вкладышей. Цены первых - 350 рублей, вторых: 300. Напомним, проездные в столичной подземке также можно купить в виде колец, браслетов и брелоков.