В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки

Автозаводский районный суд Тольятти на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, сообщили "РГ" во вторник в СУ СК России по Самарской области.

Подозреваемый заключен под стражу. Также представитель ведомства пояснила "РГ", что по предварительным данным медицинской экспертизы, преступник нанес жертве более 30 ножевых ранений.

Ранее СУ СК по региону сообщало, что тело девушки обнаружили вечером в понедельник, 23 декабря на пустыре по улице Юбилейной Автограда. Погибшей оказалась тольяттинская спортсменка, воспитанница школы олимпийского резерва. Девушка была мастером спорта по плаванию. В убийстве подозревают ее бывшего молодого человека.