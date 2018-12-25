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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Автозаводский районный суд Тольятти на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, сообщили "РГ" во вторник в СУ СК России по Самарской области.

Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье

Подозреваемый заключен под стражу. Также представитель ведомства пояснила "РГ", что по предварительным данным медицинской экспертизы, преступник нанес жертве более 30 ножевых ранений.

Ранее СУ СК по региону сообщало, что тело девушки обнаружили вечером в понедельник, 23 декабря на пустыре по улице Юбилейной Автограда. Погибшей оказалась тольяттинская спортсменка, воспитанница школы олимпийского резерва. Девушка была мастером спорта по плаванию. В убийстве подозревают ее бывшего молодого человека.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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