Победитель конкурса СУЭК запустил в Кузбассе социальный проект

Лыжные тренировки для детей с ограниченными возможностями с участием собак породы хаски стартовали в Полысаево.

Проект реализован победителем конкурса социальных проектов "Комфортная среда обитания", который организовали Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития". Конкурс проводится на территориях присутствия СУЭК.

"Четвероногий друг" - это первый комплексный проект социальной адаптации и физических тренировок детей с ограниченными возможностями при помощи собак породы хаски в Кемеровской области. Организатор проекта Татьяна Хардина занимается разведением и дрессурой ездовых собак породы хаски. Для проведения занятий она предоставила 10 специально подготовленных собак, а также инструкторов - дрессировщиков. Занятия для детей бесплатные и проводятся в сопровождении родителей и волонтеров - учеников ДЮСШ города Полысаево.

По словам родителей, дети с большим удовольствием занимаются лыжным бегом вместе с добрыми и общительными хаски. У ребят наблюдается улучшение показателей психического и физического здоровья, развитие речи, моторики. Подобные занятия оказывают помощь в социальной адаптации. Дети приобретают навыки общения с домашними животными, совершенствуют свои двигательные навыки.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"