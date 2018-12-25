Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены

Глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции по итогам года назвал причины, из-за которых цены на продукты и товары народного потребления не снизились через три месяца после запуска грузового движения по Крымскому мосту.

- После запуска грузового движения по Крымскому мосту снижения цен в Крыму не произошло, потому что многие используют спекулятивные возможности, чтобы зарабатывать больше, - ответил он на вопрос "Российской газеты". - При этом большинство тех, кто продает нам товары по завышенным ценам, - это наши же крымчане, которые живут рядом, но которые не считают зазорным спекулировать на своих согражданах.

Как считает Аксенов, главная причина пробуксовки законов рыночной экономики на полуострове - низкая конкуренция между субъектами бизнеса: многие крупные ритейлеры не заходят на полуостров из-за боязни санкций, другие не видят смысла открывать бизнес в регионе, являющемся транспортным и логистическим тупиком.

- Но надеюсь, что крупные игроки зайдут сюда после открытия железнодорожной части Крымского моста, - отметил Аксенов. - Только рынок сможет отрегулировать цены на продовольствие, лекарства и так далее. К сожалению, других инструментов влияния на цены, кроме мониторинга, у нас нет.

При этом Аксенов отметил, что по соглашению с правительством Крыма торговые сети согласились ограничить торговую надбавку на десятки социально значимых товаров.

Напомним, движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 1 октября 2018 года. Причем, интенсивность грузового движения по нему продолжает расти - за ноябрь по мосту проехали 58 тысяч грузовиков - это на 1,9 тысячи, или на 12 процентов больше, чем в октябре.