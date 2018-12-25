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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции по итогам года назвал причины, из-за которых цены на продукты и товары народного потребления не снизились через три месяца после запуска грузового движения по Крымскому мосту.

- После запуска грузового движения по Крымскому мосту снижения цен в Крыму не произошло, потому что многие используют спекулятивные возможности, чтобы зарабатывать больше, - ответил он на вопрос "Российской газеты". - При этом большинство тех, кто продает нам товары по завышенным ценам, - это наши же крымчане, которые живут рядом, но которые не считают зазорным спекулировать на своих согражданах.

Почему крымчане не дождались снижения цен на стройматериалы

Как считает Аксенов, главная причина пробуксовки законов рыночной экономики на полуострове - низкая конкуренция между субъектами бизнеса: многие крупные ритейлеры не заходят на полуостров из-за боязни санкций, другие не видят смысла открывать бизнес в регионе, являющемся транспортным и логистическим тупиком.

- Но надеюсь, что крупные игроки зайдут сюда после открытия железнодорожной части Крымского моста, - отметил Аксенов. - Только рынок сможет отрегулировать цены на продовольствие, лекарства и так далее. К сожалению, других инструментов влияния на цены, кроме мониторинга, у нас нет.

При этом Аксенов отметил, что по соглашению с правительством Крыма торговые сети согласились ограничить торговую надбавку на десятки социально значимых товаров.

Напомним, движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 1 октября 2018 года. Причем, интенсивность грузового движения по нему продолжает расти - за ноябрь по мосту проехали 58 тысяч грузовиков - это на 1,9 тысячи, или на 12 процентов больше, чем в октябре.

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