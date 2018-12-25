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25.12.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело директора цирка, где лев напал на девочку, направили в суд

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Успенском районе Краснодарского края суд рассмотрит уголовное дело в отношении 51-летнего директора цирка шапито, где в октябре этого года в разгар представления львица напала на девочку.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

По версии следствия, 28 октября 2018 года в селе Успенском обвиняемый при организации циркового номера с африканской львицей по кличке Кети пренебрег правилами безопасности и контролем в проведении мероприятия.

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- Представление на манеже проходило без специально обученных людей - униформистов с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищным зверем, и тем самым создал реальную опасность для жизни и здоровья зрителей, в том числе и малолетних посетителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас бывший руководитель цирка находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.  

Как ранее писала "РГ", цирковое шоу проходило в селе успенском. Маленькая 4-летняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, повернулась лицом к родителям и оказалась на какой-то момент спиной к манежу. Для хищника такая ситуация на инстинктивном уровне стала сигналом к нападению. Львица бросилась к ребенку, лапой через зазоры в ограждении схватила его и вытащила на арену. Дрессировщик, удерживающий хищника на поводке, ничего не смог предпринять. В результате несчастного случая девочка получила множественные рваные раны, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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