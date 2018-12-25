Новости

В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей 15:16
Не менее 50 человек погибли в автокатастрофе в ДРК 15:14
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 15:12
Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье 15:11
В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора 15:06
В Петербурге пропал грузовик с мясом 15:03
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС 14:56
В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой 14:55
Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет 14:49
В Кремле не получали письмо Каддафи 14:47
Путин приедет в Сербию в январе 14:43
В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть 14:42
В Нижнем Тагиле заключенные начали производство хозтоваров 14:34
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана 14:31
США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию 14:29
Новый "бюджетник" Lada: названа цена 14:25
Бывший французский министр возглавит работу по развитию новой Москвы 14:20
В Великобритании зафиксировали рекордное количество бездомных 14:15
Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов 14:10
У берегов Тамани сел на мель иностранный сухогруз 14:07
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа 14:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море 14:04
Путин и Лукашенко обсудят нюансы налогового маневра 14:01
За 2018 год в столице построено 127 км новых дорог 14:00
Москвича оштрафовали за катание сына с горки 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 14:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" сегодня прошел проливы Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, корабль около полугода нес боевую службу в составе группировки ВМФ России в Средиземном море, а теперь решено вернуть его в главную базу Черноморского флота.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Корабли ЧФ уничтожили беспилотники в Черном море

Рулев отметил, что экипаж фрегата в этом году провел в море 300 суток. В Средиземном море он выполнял боевые задачи с августа.

Фрегат был задействован в масштабном учении ВМФ "Океанский щит - 2018", прошедшем впервые в новейшей истории в Средиземном море, провел тренировки по ведению боя в одиночку и в составе группировки кораблей, выполнил стрельбу по надводным и воздушным целям, выполнил противолодочные задачи.

Справка "РГ"

"Адмирал Эссен" - второй фрегат проекта 11356, построенный для Черноморского флота на заводе "Янтарь" в Калининграде. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации