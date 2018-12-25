Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года

Действие особого порядка применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в сферах имущественных и земельных отношений, а также кадастрового учета недвижимости, будет продлено до 2023 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также на один год продлевается время для установления особенностей регулирования градостроительных отношений.

"Одобрение федерального конституционного закона позволит завершить мероприятия по интеграции крымского региона в экономическую и правовую систему Российской Федерации", пояснила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.