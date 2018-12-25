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25.12.2018 14:42
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Роспотребнадзор: США планировали создать биолабораторию в Крыму

Текст: Ксения Колесникова
Все больше стран, имеющих общие границы с Россией, размещают на своей территории биологические лаборатории на средства Пентагона. Известны случаи, когда в этих биолабораториях тестировались экспериментальные, не до конца изученные препараты. Шли разработки, связанные со смертельно опасными для человека инфекциями: атипичной чумой, геморрагическими лихорадками. Речь идет, например, о работе Центра Лугара в Грузии. Он находится меньше чем в 90 километрах от российской границы. Известно, что в этом центре в результате "экспериментального" лечения умерли десятки людей, причем многие - практически одномоментно, в один день. Все эти факты вызывают большую тревогу, рассказала руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Вопрос в том, в чьих интересах работают такие лаборатории. Страны, которые принимают таких "помощников", рискуют потерять суверенитет в части биологической безопасности, подвергают риску, в первую очередь, своих собственных граждан, - рассказала Анна Попова. -  В Грузии сегодня 10 биолабораторий, которые контролируются военным ведомством США. В Казахстане - 10, в Узбекистане - 3, в Азербайджане - 8, в Армении - 7, на Украине - 11".

По словам главы Роспотребнадзора, увеличиваются риски биологической безопасности и для Российской Федерации. Особенную тревогу вызывает тот факт, что в рамках этой работы уже созданы технологии и зарегистрированы патенты на беспилотники, которые могут доставлять в необходимую точку кровососущих насекомых - потенциальных переносчиков опасных инфекций. Один такой беспилотник может распространить по территории до 50 тысяч зараженных комаров.

Фото: depositphotos.com
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"В качестве превентивной противоэпидемической меры Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг за комарами на черноморском побережье Краснодарского края, - рассказала Анна Попова. - В 2018 году площадь противокомариных обработок составила более 2000 га".

Эпидемическая ситуация на Украине уже становится критической: дифтерия, корь, туберкулез, полиомиелит... вспышки заболеваний перерастают в эпидемии. А система санитарно-эпидемиологического контроля разрушена практически полностью. И на этом фоне на Украине действуют 11 биологических лабораторий США.

"В Симферополе планировалось открытие еще одной такой лаборатории, - подчеркнула Анна Попова. - Был организован сбор биологического материала из Крыма для вывоза в лаборатории западных стран, в том числе, 105 образцов сывороток крови от людей".

Почему эти американские лаборатории у границ России могут быть опасны, и какие биологические риски они несут? Анна Попова привела пример лихорадки Эбола, которая свирепствовала в Африке несколько лет назад. После тщательного исследования штаммов вирусов российские ученые пришли к выводу: вспышка эпидемии, которая унесла жизни не одного десятка тысяч людей, началась на территории, где располагалась именно американская вирусологическая лаборатория. Более того, есть все основания предполагать, что самый опасный, нетипичный штамм вируса Эбола был искусственно изменен с помощью генетических технологий.

А вот еще пример, более близкий. Летом 2018 года группа российских детей вернулась из Грузии в тяжелом состоянии с острой кишечной инфекцией. Детям была оказана вся необходимая помощь. Но когда ученые стали исследовать возбудитель, оказалось, что такой штамм инфекции раньше не был нигде зарегистрирован. Он тоже мог быть изменен искусственно.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны
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Насколько хорошо Россия защищена от этих угроз? Что гарантирует нам безопасность? Этот вопрос корреспондент "РГ" задал Анне Поповой.

"В России создана эффективная система противодействия эпидемическим угрозам. Это большая, и главное - системная работа многих служб и ведомств, - рассказала она. - Приведу наглядный пример. В России заболеваемость корью составляет всего 15 случаев на миллион населения. В Европе - 70, на Украине - более 300. В Грузии - более 800 случаев".

Кроме того, по словам Анны Поповой, российские алгоритмы и протоколы экстренного реагирования на вспышки инфекций - одни из самых эффективны в мире, их используют многие страны: включая протоколы биологической безопасности в аэропортах.

"Миграция населения будет только усиливаться. И это еще один риск современности. Инфекции распространяются очень быстро: сегодня авиакомпании перевозят более 4 млрд пассажиров в год, - подчеркнула Анна Попова. - Мы должны учитывать эти возрастающие риски".

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