Новости

В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей 15:16
Не менее 50 человек погибли в автокатастрофе в ДРК 15:14
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 15:12
Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье 15:11
В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора 15:06
В Петербурге пропал грузовик с мясом 15:03
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС 14:56
В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой 14:55
Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет 14:49
В Кремле не получали письмо Каддафи 14:47
Путин приедет в Сербию в январе 14:43
В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть 14:42
В Нижнем Тагиле заключенные начали производство хозтоваров 14:34
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана 14:31
США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию 14:29
Новый "бюджетник" Lada: названа цена 14:25
Бывший французский министр возглавит работу по развитию новой Москвы 14:20
В Великобритании зафиксировали рекордное количество бездомных 14:15
Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов 14:10
У берегов Тамани сел на мель иностранный сухогруз 14:07
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа 14:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море 14:04
Путин и Лукашенко обсудят нюансы налогового маневра 14:01
За 2018 год в столице построено 127 км новых дорог 14:00
Москвича оштрафовали за катание сына с горки 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 14:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Крыму до 2014 года готовилась к открытию биологическая лаборатория на средства Пентагона, заявила сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, на Украине действуют 11 лабораторий, аналогичных центру имени Ричарда Лугара в Грузии, еще одна могла появиться в Симферополе. Доказательства были найдены в бывшей советской противочумной станции после возвращения Крыма в состав России. Это подготовленные к отправке биообразцы и документы, которые свидетельствуют о планах открыть биологический центр.   

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
США могут вести работы над биологическим оружием

- Найдены 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей, подготовленные к отправке, - сообщила Попова. - Противочумная станция перестала быть исследовательской, а стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу.

Главный санитарный врач России уверена, что появление такого центра в Крыму создало бы очень высокие биологические риски для всего региона.

Напомним, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе ранее заявил, что в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в грузинском поселке Алексеевка и работает под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы и ставиться опыты над людьми. Гиоргадзе предоставил данные о смерти 30 человек, предположительно умерших в лаборатории в декабре 2015 года во время лечения от гепатита С. В апреле и августе 2016-го там погибли соответственно 30 и 13 человек. В графе "причины смерти" было записано "неизвестно", а расследование по этим фактам не проводилось.

Проанализировав эти данные, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что США, вопреки международным обязательствам, возможно, ведут работы над биологическим оружием.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации