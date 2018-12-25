США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию

В Крыму до 2014 года готовилась к открытию биологическая лаборатория на средства Пентагона, заявила сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, на Украине действуют 11 лабораторий, аналогичных центру имени Ричарда Лугара в Грузии, еще одна могла появиться в Симферополе. Доказательства были найдены в бывшей советской противочумной станции после возвращения Крыма в состав России. Это подготовленные к отправке биообразцы и документы, которые свидетельствуют о планах открыть биологический центр.

- Найдены 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей, подготовленные к отправке, - сообщила Попова. - Противочумная станция перестала быть исследовательской, а стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу.

Главный санитарный врач России уверена, что появление такого центра в Крыму создало бы очень высокие биологические риски для всего региона.

Напомним, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе ранее заявил, что в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в грузинском поселке Алексеевка и работает под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы и ставиться опыты над людьми. Гиоргадзе предоставил данные о смерти 30 человек, предположительно умерших в лаборатории в декабре 2015 года во время лечения от гепатита С. В апреле и августе 2016-го там погибли соответственно 30 и 13 человек. В графе "причины смерти" было записано "неизвестно", а расследование по этим фактам не проводилось.

Проанализировав эти данные, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что США, вопреки международным обязательствам, возможно, ведут работы над биологическим оружием.