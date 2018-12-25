Гордума Екатеринбурга пересмотрела повышение зарплаты мэру

Депутаты думы Екатеринбурга на сегодняшнем заседании отменили ранее принятое решение о кратном повышении зарплат мэра и ряда чиновников, вместо этого проиндексировали на 4,3 процента.

"Оплата труда высшего должностного лица муниципального образования, главы Екатеринбурга, будет осуществляться на общих основаниях, определенных действующей редакцией положения", - подчеркнула замглавы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

Напомним, ранее депутаты намеревались на 30-40 процентов поднять заработные платы сотрудника мэрии, но столкнулись с критикой такого решения. "Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области в целом", - заявил в честности губернатор Евгений Куйвашев.

Между тем

Сегодня на заседании гордума во втором чтении приняли проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год и плановый период 2020-2021. Размер доходов на будущий год достигает 40, 9 миллиарда рублей, расходы - около 43 миллиардов. Дефицит составит 2, 2 миллиарда рублей. Более 60 процентов расходов направят на социальную сферу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.