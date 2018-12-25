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25.12.2018,  
13:43
Текст:  Татьяна Воробьева

Истребители-перехватчики МиГ-31 устроили "бой" в небе над Уралом

Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели дальний ракетный бой во время учений на Среднем Урале.

Роль противника, с которым сражались дислоцированные в Пермском крае экипажи, досталась расчетам зенитных ракетных систем С-300 "Триумф" свердловского полка.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"По легенды был получен сигнал о том, что в воздушное пространство страны вторглись "вражеские" самолеты. В воздух подняли звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия", - рассказали пресс-службе Центрального военного округа.

Летчики нашли и уничтожили крылатые ракеты "противника" на расстояниях до 40 километров и на высотах от шести до восьми тысяч метров.

В маневрах приняли участи три сотни военнослужащих, было задействовано в общей сложности более пятидесяти единиц военной техники.

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