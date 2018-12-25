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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Монгольские метеориты изучат в Екатеринбурге

Текст: Мария Гафурова
Уральские ученые начали исследование метеоритов, которые были обнаружены в пустыне Гоби этим летом. Находки доставили из Академии наук Монголии, в Екатеринбурге они будут находиться на протяжении года.
Фото: Мария Гафурова/РГ Фото: Мария Гафурова/РГ
Фото: Мария Гафурова/РГ

Представители УрФУ совместно с иностранными коллегами обнаружили два новых образца во время четвертой международной экспедиции. Как отметили исследователи, поездка была непростой - из-за многочисленных дождей в пустыне Гоби появилось много растительности, что несколько усложняло поиск.

Фото: depositphotos.com
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Первый и самый крупный образец был обнаружен возле поселка Ноен на четвертый день - его вес составил 800 граммов. Как рассказала "РГ" доцент физико-технологического института УрФУ Евгения Петрова, этот метеорит наиболее старый из найденных. Он пролежал в пустыне длительное время, на небесном теле успел появиться "пустынный загар". Второй метеорит, разбитый на несколько осколков весом от 100 до 300 граммов, был обнаружен в районе Шинжинст. Его собирали на протяжении недели. Ученые предположили, что он из класса хондритов: как пояснил доцент ФТИ Михаил Ларионов, это древние метеориты, образовавшиеся из газово-пылевого облака. Точную классификацию осколков можно будет установить только после анализа.

- Это свежее падение, ему, может быть, максимум год. Этот метеорит хондритный, он достаточно быстро выветривается. В местах скола оплавленной корочки внутренняя часть уже потемнела. То есть, если подождать, он еще сильнее выветрится и будет представлять меньше интереса для науки. Железо постепенно окислится, заменятся минералы, по трещинам пойдет ржавчина. Структура поменяется, - говорит Евгения Петрова.

Примечательно, что один из осколков был найден водителем Батыром. Как рассказала Евгения Петрова, местные жители принимали весьма активное участие в поисках. Несмотря на то, что в Монголии найдено не так много метеоритов (сейчас в международном бюллетене зафиксировано всего десять находок) в языке для этого есть специальное слово - "солир". Местные понимали, что хотят найти ученые, а потому всячески пытались им помочь. Одна из женщин даже показала образец, который демонстрировал магнитные свойства и, предположительно, был метеоритом. Однако, остаются сомнения - возможно находка окажется магнитной рудой.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin
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Метеориты останутся в Екатеринбурге на год - этого времени достаточно, чтобы исследовать их. Как рассказал Михаил Ларионов, перед учеными сейчас стоит задача определить класс находок и подать заявку на их регистрацию в международный номенклатурный комитет.

- Я думаю, что где-то к маю мы со всеми определимся - узстановим тип, классифицируем их, зарегистрируем, ну а потом посмотрим, есть ли интересные для исследования, - говорит профессор УрФУ Виктор Гроховский. - Задача для регистрации - показать, что это за вещество и фактически открыть доступ исследователям со всего мира.

После того, как метеориты зарегистрируют, их вернут обратно в Монголию, где они, возможно, будут выставлены в одном из музеев.

- По законодательству этой страны мы не имеем право вывезти находки. По факту эти экземпляры сейчас не являются метеоритами - для того, чтобы признать их таковыми, нужно экспертное заключение. Мы сотрудничали с институтом астрономии Академии наук Монголии. У нас с ними договоренность - мы анализируем это вещество и возвращаем его в страну, - пояснила Евгения Петрова.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет
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