На Урале медведь задрал мужчину на территории закрытого атомграда

Медведь напал на жителя ЗАТО Озерск в Челябинской области. Ранения оказались смертельными, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- Вечером 24 декабря на территории хозяйственных построек по улице Промышленной в городе Озерске в результате нападения бурого медведя был смертельно ранен 41-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Прибывшими на место происшествия сотрудниками ППС полиции Озерска опасное животное обезврежено выстрелами из табельного оружия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, четырехлетний медведь находился в вольере на территории садового участка, куда погибший мужчина поместил его еще медвежонком. Что стало причиной нападения, теперь предстоит установить следствию.

Кстати

Это уже второй медведь, который попал в сводки происшествий на территорию закрытого города в Челябинской области. В начале декабря в ЗАТО Снежинск залег в спячку молодой медведь. Атомщики решили охранять сон косолапого, организовав для этого круглосуточное дежурство, установив предупредительные аншлаги и фотоловушки на расстоянии 200 метров от лежбища. Выгул собак в лесном массиве запрещен, а на въезде организован временный пост ГИБДД.