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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США

Президент США Дональд Трамп в связи с выводом американских военных из Сирии рассказал, что восстанавливать арабскую страну будет Саудовская Аравия. По словам лидера Соединенных Штатов, королевство выделит "необходимые деньги".

"Разве не здорово, когда своим соседям помогают восстановиться очень богатые страны, а не Великая Страна, США, которая находится в пяти тысячах миль от нее", - написал Трамп в Twitter. Между тем президент не озвучил, какие именно расходы по восстановлению Сирии намерена взять на себя Саудовская Аравия.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Американские официальные лица неоднократно заявляли, что не будут участвовать в восстановлении той части Сирии, которая находится под контролем правительственных сил. Ранее Трамп заблокировал выделение денег, которые США собирались потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой ближневосточной стране. Тогда он отметил, что настала пора, когда о Сирии должны заботиться "другие люди".

Напомним, Трамп распорядился о полном выведении американских войск из Сирии. Это около двух тысяч военнослужащих. Он добавил, что "основная миссия" США в вопросе борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") "почти завершена".

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