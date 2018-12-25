Суд в США обязал Пхеньян заплатить за смерть американца

Студент Университета Вирджинии, Вармбиер был арестован в столице Северной Кореи и приговорен к 15 годам принудительных работ за кражу агитационного плаката. Он умер в июне 2017 года в возрасте 22 лет после того, как был передан родителям после 18 месяцев пребывания в северокорейской тюрьме, сообщает AFP. Судья процитировал невролога Дэниела Кантера, который сказал, что молодой человек, вероятно, умер от повреждения мозга, вызванного временным отсутствием его кровоснабжения. Некоторое время он находился в коме в тюремной больнице.

Точная причина смерти Вармбиера остается неизвестной. Американские СМИ в октябре сообщили о новых доказательствах, подтверждающих тезис о том, что его пытали в тюрьме. Власти КНДР отрицали факт пыток, утверждая, что американец заразился ботулизмом, находясь в заключении.

По версии обвинения, молодой человек, возможно, подвергся моделированию утоплением в воде, воздействию электрическим током, удушению, отметил судья. По его словам, Северная Корея не отреагировала на жалобу, поданную в соответствии с законом, разрешающим гражданам США предъявлять иск за преступления в отношении лиц, которые не считаются защищенными дипломатическим иммунитетом.

Крайне маловероятно, что Северная Корея заплатит эту сумму, а ее активы, которые могут быть изъяты в Соединенных Штатах, очень малы.

Как отмечают эксперты, смерть Отто Вармбиера обострила и без того сложные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу о северокорейском ядерном арсенале. Однако внезапное их потепление привело к исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в июне в Сингапуре.

Решение суда может сорвать переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова, даже если Трамп объявит о проведении второй встречи с северокорейским лидером в начале 2019 года. "У нас есть прогресс, - заявил в понедельник президент США в Twitter, - я с нетерпением жду следующего саммита с президентом Кимом".