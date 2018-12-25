В Госдуме отреагировали на расширение санкций против Украины

Решение о расширении санкций в отношении Украины является вынужденным. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

"Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом, - сказал парламентарий в беседе с RT. - Но учитывая, что киевский режим все более агрессивно ведет себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры".

По словам Морозова, в межгосударственных отношениях принято зеркально отвечать на недружественные меры. Депутат отметил, что не Москва начала подобную практику и лишь реагирует на недружественную политику киевских властей.