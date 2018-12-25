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25.12.2018 12:16
Рубрика: Дороги

В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Росавтодор совместно с ГИБДД занимается вопросом увеличения скоростного режима на федеральных дорогах. Цель данного проекта увеличение пропускной способности участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения при возможности увеличения скоростного режима на них до 90 километров в час и 110 километров в час, пояснили "РГ" в Росавтодоре.

Фото: Пресс-служба Росавтодора
К 2019-му Росавтодор построит и реконструирует 275,7 километра дорог

На тех участках, где решено повысить предельно разрешенную скорость, в обязательном порядке вносятся изменения в проект организации дорожного движения, а затем уже меняют работы по замене дорожных знаков. В уходящем году с 70 километров в час до 90 километров в час увеличена скорость на 4-х участках автомобильной дороги М-7 "Волга" в Республике Татарстан: с 791 по 792 км, с 798 по 799 км, с 804 по 807 км, с 817 по 818 км.

Уже в 2019 году скоростной режим до 110 км/ч хотят увеличить на нескольких участках федеральных автодорог в Псковской области и в Пермском крае. В Псковской области речь идет о следующих участках: км 419 - км 616 автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой; км 178 - км 542 трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия; км 105 - км 141 автотрассы Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков; км 4 - км 59 федеральной автомобильной дороги А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой. В Пермском крае планируется увеличить разрешенную скорость на участке км 33 - км 47 федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург.

В перспективе хотят скорректировать скоростной режим на М-8 "Холмогоры", Р-22 "Каспий", М-5 "Урал", А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь, Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, А-370 "Уссури", Р-217 "Кавказ".