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25.12.2018 12:57
Рубрика: Власть

Верховный суд разъяснил правила использования шпионской техники

Пленум Верховного суда России разъяснил, когда покупка "шпионской" техники не образует состава преступления. Речь идет о приобретении трекера для отслеживания собственного ребенка, охраны автомобиля или животных.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными, и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан", - говорится в принятом во вторник постановлении "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 УК РФ)".

Фото: Depositphotos.com
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В 2011 году по статье 138.1 Уголовного кодекса РФ были осуждены 49 человек, в 2016 году - 236, в 2018 году - 257 человек, напоминает ТАСС. По словам судьи Верховного суда РФ Петра Кондратова, разъяснения пленума призваны "исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности".

Между тем внедрение в квартиру прослушивающих устройств или скрытых видеокамер подпадает под статью 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"), даже если установивший их сам не входил в квартиру, отметил пленум.

Как ранее писала "РГ", обычные гаджеты можно покупать смело. Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п. могут быть признаны специальными средствами лишь "при условии, если им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию". Проще говоря, обычный телефон неподсуден. Если же человек установил хитрую программу, превращающую обычный телефон в настоящий гаджет Джеймса Бонда, то придется ответить перед судом.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
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