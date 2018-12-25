Верховный суд разъяснил правила использования шпионской техники

Пленум Верховного суда России разъяснил, когда покупка "шпионской" техники не образует состава преступления. Речь идет о приобретении трекера для отслеживания собственного ребенка, охраны автомобиля или животных.

"Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными, и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан", - говорится в принятом во вторник постановлении "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 УК РФ)".

В 2011 году по статье 138.1 Уголовного кодекса РФ были осуждены 49 человек, в 2016 году - 236, в 2018 году - 257 человек, напоминает ТАСС. По словам судьи Верховного суда РФ Петра Кондратова, разъяснения пленума призваны "исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности".

Между тем внедрение в квартиру прослушивающих устройств или скрытых видеокамер подпадает под статью 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"), даже если установивший их сам не входил в квартиру, отметил пленум.

Как ранее писала "РГ", обычные гаджеты можно покупать смело. Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п. могут быть признаны специальными средствами лишь "при условии, если им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию". Проще говоря, обычный телефон неподсуден. Если же человек установил хитрую программу, превращающую обычный телефон в настоящий гаджет Джеймса Бонда, то придется ответить перед судом.