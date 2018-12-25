Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене

Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" сбили беспилотный летательный аппарат саудовской коалиции в небе над северной провинцией Саада.

Хуситы утверждают, что уничтоженный БЛА является разведовательно-ударным CH-4B китайского производства. Однако, как считает военный эксперт Юрий Лямин, пока нет возможности достоверно идентифицировать модель упавшего дрона.

"Дело в том, что, кроме имеющихся у саудитов CH-4B, там выполняют задания еще и американские Reaper. Один из них был ранее поражен в районе Саны. У войск ОАЭ имеются еще БЛА Wing Loong, также закупленные в КНР. Если все-таки был потерян CH-4B, то это вторая потеря за текущий год.

Много вопросов возникает и насчет примененного ракетного оружия. Возможно, хуситы снова задействовали одну из импровизированных пусковых установок с использованием советских авиационных ракет Р-27Т или Р-73 с инфракрасными головками самонаведения. Не исключается также, что в ход был пущена одна из модификаций переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела", - сказал Лямин.