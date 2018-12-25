"ВКонтакте" рассказала, какую музыку любят в России

Вслед за "Яндекс.Музыкой" свою статистику по самым популярным трекам и альбомам обнародовала социальная сеть "ВКонтакте", которой принадлежит приложение для прослушивания музыки BOOM.
Рейтинг самых популярных треков и исполнителей возглавил белорусский рэпер GYGO с композицией Panda E. Вся топ-десятка песен по версии "ВКонтакте" выглядит так:
1. Panda E - CYGO
2. Медуза - MATRANG
3. Минимал - Элджей
4. Пустите меня на танцпол - HammAli & Navai
5. Novella - IVAN VALEEV
6. rockstar - Post Malone
7. Медина - Jah Khalib
8. Ноты - HammAli & Navai
9. Под фонарём - RASA
10. Запах моей женщины - Адлер Коцба, Timran
Также авторы рейтинга привели интересную статистику - например, выяснилось, что за год пользователи прослушали музыкальные композиции общей длиной в 74 тысячи лет, а самыми активными слушателями музыки стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.