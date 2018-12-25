"ВКонтакте" рассказала, какую музыку любят в России

Вслед за "Яндекс.Музыкой" свою статистику по самым популярным трекам и альбомам обнародовала социальная сеть "ВКонтакте", которой принадлежит приложение для прослушивания музыки BOOM.

Рейтинг самых популярных треков и исполнителей возглавил белорусский рэпер GYGO с композицией Panda E. Вся топ-десятка песен по версии "ВКонтакте" выглядит так:

1. Panda E - CYGO

2. Медуза - MATRANG

3. Минимал - Элджей

4. Пустите меня на танцпол - HammAli & Navai

5. Novella - IVAN VALEEV

6. rockstar - Post Malone

7. Медина - Jah Khalib

8. Ноты - HammAli & Navai

9. Под фонарём - RASA

10. Запах моей женщины - Адлер Коцба, Timran

Также авторы рейтинга привели интересную статистику - например, выяснилось, что за год пользователи прослушали музыкальные композиции общей длиной в 74 тысячи лет, а самыми активными слушателями музыки стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.