"Яндекс" рассказал, какую музыку любят россияне

Сервис "Яндекс.Музыка" выяснил, какую музыку чаще всего слушали российские пользователи в уходящем 2018 году, назвав самые популярные композиции и альбомы.
В общероссийский топ-10 треков вошли:
1. Dynoro, Gigi D'Agostino - "In My Mind"
2. MARUV - "Boosin Drunk Groove"
3. Matrang - "Медуза"
4. Jah Khalib - "Медина"
5. LOBODA - "SuperSTAR"
6. Монеточка - "Каждый раз"
7. Sia, David Guetta - "Flames"
8. Clean Bandit, Demi Lovato - "Solo"
9. Calvin Harris, Dua Lipa - "One Kiss"
10. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"
Также в "Яндекс.Музыке" составили топ-10 треков российских исполнителей:
1. Matrang - "Медуза"
2. Jah Khalib - "Медина"
3. LOBODA - "SuperSTAR"
4. Монеточка - "Каждый раз"
5. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"
6. Елена Темникова - "Не модные"
7. RASA - "Под фонарём"
8. Егор Крид - "Миллион алых роз"
9. Монеточка - "Нимфоманка"
10. HammAli & Navai - "Пустите меня на танцпол"
Певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) составители рейтингов включили в оба топ-10, причем в российский она попала с двумя своими композициями. "Засветились" в обоих рейтингах также LOBODA и Филипп Киркоров.
В "Яндекс.Музыке" также отмечают, что в 2018 году россияне стали реже слушать рок, а главным хитом года стал танцевальный трек "In My Mind". Однако есть пользователи, которые стараются узнать максимальное количество исполнителей. Так, житель Москвы умудрился за год переслушать песни 21417 различных групп и музыкантов.
Среди любителей рэпа наиболее популярным стал Элджей; кроме него, в 2018 году ярко "выступил" MATRANG с треком "Медуза". Лидерами года стала группа Imagine Dragons, выпустившая сингл "Natural", однако в общероссийский топ треков коллектив не попал. Среди российских групп всеобщими любимцами в "Яндекс.Музыке" называют Би-2.