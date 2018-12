"Яндекс" рассказал, какую музыку любят россияне

Сервис "Яндекс.Музыка" выяснил, какую музыку чаще всего слушали российские пользователи в уходящем 2018 году, назвав самые популярные композиции и альбомы.

В общероссийский топ-10 треков вошли:



1. Dynoro, Gigi D'Agostino - "In My Mind"

2. MARUV - "Boosin Drunk Groove"

3. Matrang - "Медуза"

4. Jah Khalib - "Медина"

5. LOBODA - "SuperSTAR"

6. Монеточка - "Каждый раз"

7. Sia, David Guetta - "Flames"

8. Clean Bandit, Demi Lovato - "Solo"

9. Calvin Harris, Dua Lipa - "One Kiss"

10. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"

Также в "Яндекс.Музыке" составили топ-10 треков российских исполнителей:



1. Matrang - "Медуза"

2. Jah Khalib - "Медина"

3. LOBODA - "SuperSTAR"

4. Монеточка - "Каждый раз"

5. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"

6. Елена Темникова - "Не модные"

7. RASA - "Под фонарём"

8. Егор Крид - "Миллион алых роз"

9. Монеточка - "Нимфоманка"

10. HammAli & Navai - "Пустите меня на танцпол"

Певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) составители рейтингов включили в оба топ-10, причем в российский она попала с двумя своими композициями. "Засветились" в обоих рейтингах также LOBODA и Филипп Киркоров.

В "Яндекс.Музыке" также отмечают, что в 2018 году россияне стали реже слушать рок, а главным хитом года стал танцевальный трек "In My Mind". Однако есть пользователи, которые стараются узнать максимальное количество исполнителей. Так, житель Москвы умудрился за год переслушать песни 21417 различных групп и музыкантов.

Среди любителей рэпа наиболее популярным стал Элджей; кроме него, в 2018 году ярко "выступил" MATRANG с треком "Медуза". Лидерами года стала группа Imagine Dragons, выпустившая сингл "Natural", однако в общероссийский топ треков коллектив не попал. Среди российских групп всеобщими любимцами в "Яндекс.Музыке" называют Би-2.