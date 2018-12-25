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Рубрика: В мире

Всех клиентов "Жемчужной реки" вывезли с Хайнаня

Текст: Татьяна Шадрина

Всех клиентов "Жемчужной реки" вывезли с острова Хайнань (Китай). Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Минтранса и Минэкономразвития. С 8 по 21 декабря 2018 года российские авиакомпании самостоятельно и за счет средств ассоциации "Турпомощь" (используется в экстренных случаях для вывоза туристов) доставили домой 2709 туристов (в Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Читу, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Хабаровск, Красноярск и Москву).

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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На площадке Минтранса в рамках совещания рассмотрены меры по недопущению ситуаций, когда туроператор не в состоянии оплатить перевозку своих клиентов, а на руках у них билеты с нулевой стоимостью или их вообще нет, в будущем. А также оказанию помощи туристам за рубежом, совершенствованию механизма оплаты услуг перевозки авиакомпаниям туристов.

Совещание провели замминистра транспорта Александр Юрчик и замминистра экономического развития Сергей Галкин. В нем приняли участие представители Ростуризма, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также авиаперевозчиков, обеспечивших вывоз российских туристов с острова.

Фото: depositphotos.com
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В Минэкономразвития, по поручению главы ведомства Максима Орешкина, будет создана рабочая группа совместно с туроператорами и участниками туристического рынка по доработке электронной путевки и регулированию финансовых вопросов на туристическом рынке. В начале 2019 года будет сформирован состав ее участников, а до 30 января состоится первое заседание, отметил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

"В рамках рабочей группы мы доработаем концепцию электронной путевки и предлагаем утвердить механизм взаимодействия в кризисной ситуации туроператоров с ассоциацией "Турпомощь", Ростуризмом и авиаперевозчиками", - отметил замглавы Минэкономразвития.

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