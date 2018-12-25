Загадочная модель Lada: стала известна дата выхода

В рамках специнвестконтракта АвтоВАЗ в ближайшие годы планирует наладить выпуск новой модели - Lada Van.

Ранее сообщалось о том, что Lada Van будет представлять собой перелицованную версию "каблучка" Renault Dokker. Автомобиль должен дебютировать ближе к 2022-му году.

Портал лада.онлайн опубликовал снимок с презентации "Lada будущее", которую АвтоВАЗ, предположительно, показывал представителям Минпромторга РФ во время обсуждения условий совместного с Renault-Nissan-Mitsubishi СПИКа. Однако, судя по слайду, минивэн может появиться уже в 2019-2020 годах.

Впрочем, маловероятно, что Lada Van увидит свет уже в следующем году, АвтоВАЗ просто не уложится в такой сжатый срок. Но уже понятно, что в данный момент автогигант активно работает над проектом минивэна.

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi за 10 лет вложат 70 млрд рублей на развитие производства моделей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi. В заявке на СПИК впервые и упомянули загадочную модель Van. Кстати, не факт, что название сохранится.

Как и в случае с Lada Xray, донором которого выступил Renault Sandero, Lada Van будет построена на платформе B0, от Renault Dokker автомобиль примерит силовой каркас, в то же время автомобиль получит полностью оригинальный экстерьер и интерьер.

Внешний вид Lada Van создан командой Стива Маттина в соответствии с Х-стилем марки. Передняя часть новинки почти полностью повторит Vesta, а также стилистически перекликаться с Vesta SW.

В моторную гамму Van войдут как "вазовские", так и "ниссановские" двигатели. Производство новой Lada наладят на первой нитке главного конвейера АвтоВАЗа.

По поводу судьбы Largus (не только фургона, но и универсала), наши источники в АвтоВАЗе не единодушны. Одни говорят, что какое-то время эти модели будут выпускаться параллельно, другие утверждают, что старт Van означает снятие с конвейера всех модификаций Largus.