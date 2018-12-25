ZTE может выпустить смартфон-трансформер с гибким экраном

Компания ZTE подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая на гаджет, оснащенный гибким экраном.

Судя по представленным материалам, речь идет о гибридном устройстве, состоящем из двух гнущихся частей. В компактном состоянии - это смартфон, который в разложенном виде трансформируется в планшет.

Задняя часть корпуса выглядит как типичный смартфон с камерами и сканером отпечатков пальцев. Какая-либо информация о диагонали дисплея или габаритах на данный момент отсутствует.

Инженеры бренда из Поднебесной - далеко не первые, кто стремится внести разнообразие в засилье традиционных монолитных форм-факторов современных девайсов.

До этого свой концепт с гибким экраном представляла компания Samsung, а Lenovo, владеющая Motorola, заявляла о возможном возрождении бренда RAZR с использованием "пластичного " дисплея.