У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

ZTE может выпустить смартфон-трансформер с гибким экраном

25.12.2018,  
15:53
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания ZTE подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая на гаджет, оснащенный гибким экраном.

Судя по представленным материалам, речь идет о гибридном устройстве, состоящем из двух гнущихся частей. В компактном состоянии - это смартфон, который в разложенном виде трансформируется в планшет.

Xiaomi представила в России особенный Pocophone за 27 тысяч рублей
Смартфоны Samsung стали удобнее с новейшим Android

Задняя часть корпуса выглядит как типичный смартфон с камерами и сканером отпечатков пальцев. Какая-либо информация о диагонали дисплея или габаритах на данный момент отсутствует.

Инженеры бренда из Поднебесной - далеко не первые, кто стремится внести разнообразие в засилье традиционных монолитных форм-факторов современных девайсов.

До этого свой концепт с гибким экраном представляла компания Samsung, а Lenovo, владеющая Motorola, заявляла о возможном возрождении бренда RAZR с использованием "пластичного " дисплея.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Samsung возвращает Edge. Подробности об "облегченном" Galaxy S10 21.12.2018
смартфоны
Продажи iPhone запретили в целой стране 21.12.2018
33 миллиона смартфонов продадут в России в 2019 году 21.12.2018
ZTE
В Россию пришел необычный китайский смартфон с двумя экранами. Цена 23.11.2018
Китайцы выпустили "убийцу YotaPhone" 01.11.2018