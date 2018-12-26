Актер Александр Петров примеривается к "Оскару"

У российского актера Александра Петрова сейчас, возможно, лучший период в жизни: съемки и спектакли расписаны на год вперед. Даже на собственную премьеру "Полицейских с Рублевки" не попал - был занят в театре.

У Александра Петрова сейчас, возможно, лучший период в жизни: съемки и спектакли расписаны на год вперед. Фото: РИА Новости

Недавно Александр Петров признан актером года по опросу пользователей соцсетей, проведенному авторитетным журналом GQ. Режиссеры один за другим с удовольствием снимают его в главных ролях. Александр уже доказал, насколько он талантлив, перевоплощаясь то в зарвавшегося кинозвезду в комедии Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо!", то в гениального писателя в фильме "Гоголь", то в сверхчеловека в "Т-34". Кстати, "Т-34" выходит 1 января на экраны Союзного государства.

В 2019 году ожидаются пять заметных кинопроектов с участием Александра Петрова. Зрители увидят военную драму "Т-34", сиквел фантастического блокбастера "Притяжение", шпионский боевик "Герой" Карена Оганесяна. Петров также появится в сериале "Метод" с Паулиной Андреевой и Константином Хабенским и в телешоу "Беловодье. Тайна затерянной страны". А еще снимается в фильме "Анна" Люка Бессона и в спортивном блокбастере "Стрельцов".

Сегодня актер Александр Петров - гость "СОЮЗа".

Саша, если в двух словах - о чем фильм "Т-34"?



Александр Петров: Это история русского танкового экипажа, бегущего из фашистского плена на Родину. Фильм основан на легенде. Когда наши в сорок пятом захватили танковый полигон в Германии, то обнаружили свидетельства того, что немцы использовали советских танкистов во время маневров в качестве живых мишеней. Об этом в свое время уже был снят фильм "Жаворонок". Он-то и вдохновил режиссера и сценариста "Т-34" Алексея Сидорова. Алексей известен по сериалу "Бригада". В "Жаворонке" танкиста убивают, и Сидоров, видимо, захотел восстановить историческую справедливость. Он оставил танкиста живым... Когда я сидел в танке по много времени, то многое переосмыслил. В противостоянии моего героя Ивушкина и фашиста Ягера не просто столкновение характеров, это столкновение стран, столкновение народов. Считаю, что подобные фильмы очень нужны. Они мотивируют людей больше знать об истории своей семьи, своей страны.

Чем вас покорил ваш герой?



Александр Петров: Николай Ивушкин - танкист. После окончания училища попал на фронт. И оказался в таких обстоятельствах, когда ему пришлось максимально проявить себя, свою смекалку, силу духа. Понятно, что без героизма, без сверхусилий не выполнить те задания, которые ставила перед моим героем война… Классный у меня персонаж получился. Хороший такой, честный парень, добрый, жесткий, но справедливый. Он не идеален, но он - живой!

Одна из самых важных тем фильма, безусловно, это любовь.



Александр Петров: Благодаря этому чувству в Ивушкине и возникает ощущение надежды, все его силы мобилизуются. Аня (ее прекрасно играет Ирина Старшенбаум) вдохновляет его. Если бы не она, еще не понятно, решился бы Ивушкин на этот дерзкий побег.

Актер Виктор Добронравов, сыгравший роль механика-водителя, проводил порой за рычагами танка по двенадцать часов

Где снимали?



Александр Петров: В Москве, Подмосковье, в Калужской области. И в Чехии. Декорация деревни строилась с нуля. Старые срубы были куплены в Псковской и Тверской областях, где их разобрали и перевезли на место съемок и собрали снова.

Мы учились управлять танком, наводить пушку, заряжать. Самим приходилось поправлять свет, корректировать грим и хлопать хлопушкой. Большинство танковых маневров - проезд под наклоном, крутые развороты - мы выполняли самостоятельно. Перед этим, правда, прошли подготовку на базе "Мосфильма". Виктору Добронравову иногда приходилось проводить за рычагами танка по 12 часов. В массовых сценах участвовало в общей сложности около 600 человек.

Виктор Добронравов сыграл механика-водителя танка - белоруса. Как он готовился к этой роли?



Александр Петров: Виктор много читал, смотрел белорусское ТВ и видеоролики, чтобы усвоить мелодику белорусской речи.

Фильм тем не менее - не мрачный...



Александр Петров: Мне кажется, совершенно не обязательно военному фильму быть мрачным и трагичным. Да, это война, в каждой семье есть погибшие. Но в этой войне мы победили.

Каково было сниматься внутри танка?



Александр Петров: Удалось запихнуть в танк аж пять камер! Таких съемок внутри танка я раньше не видел, это было впервые.

Популярный музыкант Баста и фолк-певица Пелагея записали совместный трек "Под палящим огнем", ставший заглавной песней саундтрека фильма "Т-34".



Александр Петров: Это песня про молодость, про дерзость, про Победу...

О Родине, Голливуде и Деде Морозе

Представьте, что вас пригласили в Голливуд.



Александр Петров| Жду.

Согласитесь?



Александр Петров| С удовольствием, творческие рамки должны раздвигаться.

Каким бы вы хотели стать через пару лет?



Александр Петров| Не потерять веру в людей.

Есть у вас талисман?



Александр Петров| Кофта, в которой я играю Гамлета в Театре имени Ермоловой.

Ваш первый опыт в кино.



Александр Петров| "Абхазская сказка". Ну, думал, поперло. Но фильм оказался неудачным.

Вы откуда родом?



Александр Петров| Из Переславля-Залесского, где много монастырей.

Надо было идти в монахи.



Александр Петров| Занимался в театральной студии. Однажды поехали на фестиваль, и там были педагоги из ГИТИСа. Мне они понравились. Я отправил родителям эсэмэску: "Поступаю в ГИТИС". Мама рассказала, что когда я проходил собеседование, отец что-то жарил на кухне, а газ не включил - так переживал.

Знаю, что в родном городе вы построили отель - будущую базу для актерской школы.



Александр Петров| В Petrov Avenue каждая комната расписана по мотивам моих любимых фильмов. Сюда будут приезжать мои друзья-артисты, читать лекции.

Уже знаете, как будете праздновать Новый год?



Александр Петров| На теплом морском берегу в компании близких людей. Беру отпуск!

А что напишете в новогодней записочке?



Александр Петров| Верьте Деду Морозу!