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26.12.2018 16:20
Рубрика: ПДД

Автошкола ответит за выпускника, если тот попал в ДТП

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция проработает вопрос о привлечении автошколы к материальной ответственности, если ее выпускник, после получения прав, в течение двух лет совершил ДТП.
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников на итоговой пресс-конференции. По его словам, соответствующее поручение было дано председателем правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, вице-премьером Максимом Акимовым. Госавтоинспекция приступила к работе над этим вопросом.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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По словам Михаила Черникова, молодые водители должны осознавать ответственность перед другими участниками дорожного движения. В советские годы для начинающих водителей существовали ограничения. Например, за городом двигаться не более 70 км/ч. Однако при нынешнем интенсивном потоке такие ограничения могут быть опасны. Однако, начинающий водитель должен понимать, что при отсутствии опыта, он должен быть крайне аккуратен на дороге. А если автошкола его этому не научила, то и должна с ним вместе делить ответственность. Правда, в чем такая ответственность будет заключаться - пока неизвестно.