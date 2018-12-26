Беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ

Новейший беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Министерстве обороны России. В настоящее время проводятся работы по его постановке на серийное производство.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов. Он отметил, что новые беспилотные летательные аппараты - это тренд сегодняшнего и завтрашнего дня. И все предприятия кластера работают над этим, как над созданием самих беспилотников, так и над полезной нагрузкой для них.

- Мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США, однако уже сейчас по некоторым продуктам мы уже не уступаем самым современным аналогам, - сообщил Сергей Абрамов.

Что касается "Корсара", то индустриальный директор пока не готов сказать определенно о его судьбе. Все зависит от требований и пожеланий заказчика. А пока беспилотник на опытной эксплуатации в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Корсар" впервые принял участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая нынешнего года. Он предназначен для ведения воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы. Действует в любое время суток, при любой погоде. Установленное на нем оборудование позволяет давать указания огневым и ударным средствам. "Корсар" может летать до десяти часов, набрав максимальную высоту в шесть километров, радиус действия - более 160 километров.