Бывшие посты ДПС переоборудуют под "островки безопасности", на которых водители смогут получить помощь, в том числе и медицинскую. Отменять 50-процентную скидку на вовремя уплаченный штраф пока не собираются. А записаться на прием в ГИБДД для регистрации машины или для замены прав можно будет по звонку. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

По его словам, сейчас уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг, которые предоставляет ГИБДД, превысил критерий, установленный указом президента. За 9 месяцев этого года он перевалил за 95 процентов. За регистрацией транспорта через портал Госуслуги или через МФЦ было подано 8,9 миллиона обращений, из которых более 71 процента в электронном виде. По экзаменационной деятельности, а сюда входят и замена водительских удостоверений в связи с истечением срока давности, было подано более 5,5 миллиона обращений. Из них в электронном виде более 70 процентов.

Однако не все так хорошо на этом фронте, как хотелось бы. Многие автомобилисты и водители не пользуются Госуслугами, а предпочитают личное обращение в подразделения ГИБДД. В итоге, там образуются некие стихийные очереди. Чтобы окончательно избавится от таких живых очередей, по словам Михаила Черникова, сейчас прорабатывается вопрос об организации колл-центров при тех же МФЦ. Если у человека нет интернета, он не зарегистрирован на Госуслугах, он сможет подать заявку по телефону. Назвать свои данные, идентификационный номер машины, и записаться в наиболее удобное ему время и место приема. К назначенному времени у инспектора, который его примет, будут на руках готовое заявление, а также проведенные все предварительные проверки. Таким образом прием в ГИБДД еще более упростится.

Но когда конкретно это нововведение заработает - пока неизвестно. Предполагается, что уже в следующем году.

Михаил Черников также напомнил о Стратегии безопасности дорожного движения и майском Указе президента, согласно которым смертность на дорогах необходимо сократить в течение семи лет в три с половиной раза. По его словам, у нас очень большие расстояния, которые приходится преодолевать водителям. И если человек почувствовал себя плохо, он старается доехать до места назначения во что бы то ни стало, а не ищет ближайший медпункт. В итоге, статистика смертности в результате ДТП у МВД и Минздрава отличается. У МВД она выше. А Минздрав причиной смерти некоторых водителей в ДТП считает их хронические заболевания или острые состояния.

Чтобы обеспечить водителям отдых на дороге, а заодно возможность провериться у врача, предлагается на бывших постах ДПС, которые повсеместно закрыты, организовать некие островки безопасности.

- Инфраструктура там вся есть. Ее просто нужно развить, - считает Михаил Черников.

Недавно прозвучало предложение отменить 50-процентную скидку на штрафы, которые уплачены в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако к этому предложению Михаил Черников отнесся скептически. За 11 месяцев этого года сотрудниками ГИБДД вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении штрафов, из которых 119,7 миллиона могли быть уплачены "со скидкой". В размере половины суммы штрафа были уплачены 78,7 миллиона штрафов. То есть более 65 процентов.

При этом автовладельцы стали сами активнее выяснять, числятся ли за ними штрафы. Об этом свидетельствует многократное увеличение количества запросов на сайт ГИБДД. С начала этого года на сервис "Проверка штрафов ГИБДД" поступило более 400 миллионов обращений. Это говорит о том, что система уплаты штрафов "со скидкой" - одна из действенных мер, способствующая реализации принципа неотвратимости наказания. Поэтому отказываться от этой системы нет смысла.

- Наша задача не наказать водителя, а обеспечить безопасность дорожного движения, сделать так, чтобы нарушать правила стало не выгодно, - поясняет Черников.

Однако это довольно двоякая форма. Сейчас минимальный штраф у нас - 500 рублей. При уплате со скидкой - 250 рублей. Многие водители считают это платой за быстрый проезд. И там, где стоит ограничение 60 км/ч, едут 100. При этом количество таких нарушителей растет вне зависимости от увеличения количества камер.

- Если ввести штраф 200 рублей, а при уплате со скидкой это будет 100 рублей, больше будут нарушать или меньше? - спрашивает Михаил Черников. - Больше. Значит нынешняя ответственность не исполняет своей главной задачи: предупреждение правонарушения.

По его мнению, сначала надо создать такие условия на дороге, чтобы не было и желания нарушить, а потом уже спрашивать по всей строгости. А сейчас у нас зачастую на 4-полосной дороге с отбойником вдруг стоит знак 60 км/ч. Это недопустимо, считает Михаил Черников.