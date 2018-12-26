ГИБДД предлагает вносить коррективы в ПДД не чаще одного раза в год

Изменения в Правила дорожного движения (ПДД) должны вноситься не чаще, чем один раз в год, иначе водители попросту не успевают к ним привыкнуть. Такое мнение в среду в беседе с журналистами озвучил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, постоянные изменения в Правилах приводят к тому, что граждане оказываются недостаточно глубоко погружены в них. "Инициативы законодателей по изменению правил хоть и направлены на улучшение условий и безопасность движения, но частое изменение правил несомненно влияет на общее правосознание участников дорожного движения. Мы вспомнили старую практику - создание рабочих комиссий по повышению безопасности движения, которые станут анализировать проблемы, связанные с дорожным движением, и уже на основе этого анализа менять правила. И делать это не чаще одного раза в год, а потом знакомить с изменениями население", - сказал глава ГИБДД, выразив надежду, что эта инициатива будет всеми поддержана.