Извещение о ДТП будет оформляться в электронном виде

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, в 2019 году процедура оформления Европротокола будет усовершенствована. Она будет основана на более широком использовании цифровых информационных технологий. Проверка полисов станет более простой и надежной, идентификация участников ДТП - пользователей мобильного приложения будет проводиться на основании регистрационных записей водителей на Едином портале государственных услуг, и это позволит опробовать применение не бумажного, а электронного извещения о ДТП.
Эти меры ускорят оформление документа, сделают его содержание более достоверным, поскольку в него будет автоматически вноситься информация портала Госуслуг и АИС ОСАГО.
Также в 2019 году ожидается выход постановления правительства, которое даст старт эксперименту по использованию электронного извещения в ряде регионов России. Итоги этого эксперимента будут анализироваться уже в 2020 году.
Что касается использования спутниковых технологий для фиксации данных о ДТП, то и в этом вопросе есть подвижки. В 2019 году будет налажена передача данных из Государственной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в АИС ОСАГО. А в госсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" они будут передаваться непосредственно с устройств, установленных на автомобиле. Этот вариант фиксации данных более сложен, поскольку он требует специального оборудования. Но он и более надежен, потому что подделать автоматически зафиксированные данные об ударе по автомобилю, о месте и времени такого удара достаточно сложно. Использование таких устройств имеет очень большие перспективы, поскольку возможна фиксация и передача не только данных о ДТП, но и телематических данных, которые позволят страховщикам оценить стиль вождения водителя и дать ему справедливый индивидуальный тариф по ОСАГО.