Извещение о ДТП будет оформляться в электронном виде

Российский союз автостраховщиков планирует усовершенствовать процедуру оформления аварий без вызова ГАИ. То есть по Европротоколу. Предполагается, что будет разработано новое приложение для смартфонов. Обязательный документ, который заполняется при таких авариях участниками - извещение о ДТП - будет в электронном виде. Все это, по мнению страховщиков, упростит оформление мелких аварий.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, в 2019 году процедура оформления Европротокола будет усовершенствована. Она будет основана на более широком использовании цифровых информационных технологий. Проверка полисов станет более простой и надежной, идентификация участников ДТП - пользователей мобильного приложения будет проводиться на основании регистрационных записей водителей на Едином портале государственных услуг, и это позволит опробовать применение не бумажного, а электронного извещения о ДТП.

В 2019 году будет налажена ­передача данных от устройств автомобиля в систему "Эра-ГЛОНАСС" и АИС ОСАГО

Эти меры ускорят оформление документа, сделают его содержание более достоверным, поскольку в него будет автоматически вноситься информация портала Госуслуг и АИС ОСАГО.

Также в 2019 году ожидается выход постановления правительства, которое даст старт эксперименту по использованию электронного извещения в ряде регионов России. Итоги этого эксперимента будут анализироваться уже в 2020 году.

Что касается использования спутниковых технологий для фиксации данных о ДТП, то и в этом вопросе есть подвижки. В 2019 году будет налажена передача данных из Государственной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в АИС ОСАГО. А в госсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" они будут передаваться непосредственно с устройств, установленных на автомобиле. Этот вариант фиксации данных более сложен, поскольку он требует специального оборудования. Но он и более надежен, потому что подделать автоматически зафиксированные данные об ударе по автомобилю, о месте и времени такого удара достаточно сложно. Использование таких устройств имеет очень большие перспективы, поскольку возможна фиксация и передача не только данных о ДТП, но и телематических данных, которые позволят страховщикам оценить стиль вождения водителя и дать ему справедливый индивидуальный тариф по ОСАГО.