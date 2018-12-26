Мединский: Поддержку и защиту российского кино нужно усилить

Следует увеличить финансовую поддержку отечественного кино, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его убеждению, одновременно необходимо усиливать меры по защите российского кинематографа от "голливудского лобби".

"Потому что если мы хотя бы как-то субсидируем, поддерживаем кинопроизводство отечественное, то в части госпротекционизма - защиты своего рынка, мы просто уверенно занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф, к сожалению", - приводит РИА Новости слова министра, сказанные в эфире телеканала "Россия 24".

Впрочем, добавил он, локальные защитные меры министерство "пропихивает". Однако - "этого мало", и поэтому "министерство культуры продолжает настаивать на усилении политики госпротекционизма".

Глава ведомства добавил, что общество к такому процессу не готово. "Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд? Это встречает сопротивление коммерческих структур, сетей, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию... Есть сопротивление голливудского лобби", - подытожил министр.

Ранее Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за семь лет выросли вдвое, а его аудитория в 2018 году превысила 55 млн человек.