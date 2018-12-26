Новости

Мединский: Сборы российского кино за семь лет выросли вдвое 11:07
Вышел трейлер нового хоррора от автора "Прочь" 10:45
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 25.12.2018
Стало известно, сколько российские звезды получают за участие в ток-шоу 25.12.2018
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 25.12.2018

Мединский: Поддержку и защиту российского кино нужно усилить

Новости
    26.12.2018, 11:26
Текст:   Козьма Лоханкин

Следует увеличить финансовую поддержку отечественного кино, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его убеждению, одновременно необходимо усиливать меры по защите российского кинематографа от "голливудского лобби".

Фото: Григорий Сысоев/ ТАСС
Министр культуры России Мединский зачитал стихотворение Егора Летова

"Потому что если мы хотя бы как-то субсидируем, поддерживаем кинопроизводство отечественное, то в части госпротекционизма - защиты своего рынка, мы просто уверенно занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф, к сожалению", - приводит РИА Новости слова министра, сказанные в эфире телеканала "Россия 24".

Впрочем, добавил он, локальные защитные меры министерство "пропихивает". Однако - "этого мало", и поэтому "министерство культуры продолжает настаивать на усилении политики госпротекционизма".

Глава ведомства добавил, что общество к такому процессу не готово. "Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд? Это встречает сопротивление коммерческих структур, сетей, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию... Есть сопротивление голливудского лобби", - подытожил министр.

Ранее Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за семь лет выросли вдвое, а его аудитория в 2018 году превысила 55 млн человек.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя 25.12.2018
Много фото: назван самый стильный мужчина 2018 года 25.12.2018
Министр культуры России Мединский зачитал стихотворение Егора Летова 25.12.2018
Сын Игоря Талькова стал фигурантом уголовного дела 25.12.2018
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер боевика "Снегоуборщик" с Лиамом Нисоном 25.12.2018
Авторитетный журнал составил список худших фильмов года 22.12.2018
Трейлер: Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в триллере "В объятиях лжи" 21.12.2018
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино" 25.12.2018
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 24.12.2018
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года 24.12.2018
⧣ кино
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Анастасия Юргенсон стала жертвой аферистов 11.12.2018
Появились постеры и трейлер киноэссе Жан-Люка Годара "Книга образов" 27.11.2018
Елена Лядова экспериментирует: от хоррора до фантастики 23.08.2018