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Мединский: Сборы российского кино за семь лет выросли вдвое

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    26.12.2018, 11:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Глава Минкульта России Владимир Мединский заявил, что кассовые сборы отечественного кино за семь лет выросли вдвое, а его аудитория в 2018 году превысила 55 млн человек.

В Фонде кино считают, что размер аудитории отечественных картин к концу 2018 года составит более 56 миллионов человек.

При этом сборы российских фильмов достигнут 13,5 миллиарда рублей, прогнозируют в Фонде.

Фото: kinopoisk.ru
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"В последний уикенд года в прокат выйдут традиционные новогодние релизы: финальная часть комедийной франшизы "Елки последние", а также анимационный фильм "Три богатыря и наследница престола" - девятый фильм франшизы о былинных богатырях. Согласно прогнозам, по итогам года сборы российских фильмов достигнут 13,5 млрд рублей, а количество зрителей превысит 56 млн человек", - цитирует пресс-службу Фонда кино ТАСС.

В 2018 году сборы российских фильмов "уже превысили 13,1 млрд рублей и 55 млн зрителей, обновив тем самым рекордные значения 2017 года - 13 млрд рублей и 54,7 млн зрителей по итогам года".

Также, по данным ФК, в 2018 году восемь картин собрали в прокате свыше миллиарда рублей, и две из них - отечественного производства. Это - "Движение вверх" (2,9 млрд рублей) и "Лед" (1,4 млрд рублей), которые "привлекли в 2018 году в кинотеатры страны 11,5 млн и 6 млн зрителей соответственно".

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