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26.12.2018 16:59
Рубрика: В мире

МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Лавров: Развал ДРСМД ударит по международной безопасности

Большинство немцев согласны с ним с этом вопросе, считает глава МИД ФРГ. По его словам, в случае разрыва Договора о РСМД Германия будет противостоять подобным планам, сообщает Газета.ru.

При этом логика наращивания вооружений осталась после холодной войны, и политика, проводимая 30-40 лет назад, не поможет в решении актуальных проблем, считает министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хочет выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В МИД заявили, что Россия не намерена следовать ультиматумам США по ДРСМД.

В мире Европа Германия Выход США из договора о РСМД
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