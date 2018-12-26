МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Большинство немцев согласны с ним с этом вопросе, считает глава МИД ФРГ. По его словам, в случае разрыва Договора о РСМД Германия будет противостоять подобным планам, сообщает Газета.ru.

При этом логика наращивания вооружений осталась после холодной войны, и политика, проводимая 30-40 лет назад, не поможет в решении актуальных проблем, считает министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хочет выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В МИД заявили, что Россия не намерена следовать ультиматумам США по ДРСМД.