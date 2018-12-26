МИД РФ: Авиаудары Израиля - грубое нарушение суверенитета Сирии

Нанесенные ВВС Израиля 25 декабря авиаудары по Сирии - грубое нарушение суверенитета Дамаска, говорится в обнародованном 26 декабря на сайте МИД РФ заявлении.

"Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701", - подчеркивается в нем.

Также российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что "авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута".

По сведениям Минобороны РФ, поздно вечером 25 декабря шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Дамаска. Сами самолеты при этом находились в воздушном пространстве Ливана и укрывались за двумя гражданскими лайнерами, заходившими на посадку в аэропорт сирийской столицы. В результате удара трое сирийских военнослужащих получили ранения, также был причинен материальный ущерб. ПВО Сирии сбили 14 из 16 авиабомб.

По информации израильских СМИ, в ходе удара был уничтожен расположенный в окрестностях Дамаска склад иранских ракет "Фаджр-5", способных поражать цель на расстоянии до 75 километров и убиты три высокопоставленных члена ливанского шиитского движение "Хезболла", которые в момент удара загружались в самолет, чтобы лететь в Тегеран.

Сирийская сторона уже назвала этот удар "самой масштабной израильской атакой" после 17 сентября, когда был сбит Ил-20 ВВС РФ.