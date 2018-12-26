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26.12.2018 15:55
Рубрика: Власть

Минобороны: Авиаудар ВВС Израиля создал прямую угрозу гражданским самолетам

Текст: Иван Петров

В министерстве обороны России рассказали об очередных провокационных действиях израильских летчиков. По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, 25 декабря вечером шесть самолетов ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии. Тем самым, создав, отметил российский военный, прямую угрозу двум пассажирским авиалайнерам. Дело в том, что атака израильских ВВС совершалась в тот момент, когда на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили два самолета гражданской авиации.

Генерал Конашенков уточнил, что оказавшиеся в зоне риска самолеты не принадлежат российским авиакомпаниям.

К счастью, авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский самолет из зоны обстрела средств ПВО и направить его на запасной аэродром Хмеймим. В Минобороны подчеркнули, что для предотвращения трагедии сирийские военные установили ограничения на применение средств ПВО и РЭБ.

Фото: YouTube
Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки по Дамаску

По данным российских военных, израильская авиация сбросила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них уничтожили средства противовоздушной обороны правительственных войск Сирии. Оставшиеся две бомбы упали на территорию логистического центра 138 бригады сирийской армии, что дислоцируется в семи километрах западнее сирийской столицы. В итоге трое сирийских военнослужащих получили ранения. Пожар оперативно локализовали местные пожарные.

Напомним, самолет радиоэлектронной борьбы и разведки Ил-20 ВКС России 17 сентября этого года при посадке на аэродром Хмеймим был сбит комплексом С-200 ПВО Сирии. Российские военные позже пояснили, что вина за произошедшую трагедию "целиком и полностью" лежит на ВВС Израиля. Отмечалось, что бомбившие сирийскую провинцию Латакия четыре израильских F-16 попросту прикрылись нашим самолетом, как щитом. Ракета комплекса С-200 предназначалась одному из истребителей, но он сманеврировал, и она попала в российский Ил-20. Кроме того, израильские военные не предупредили о своих действиях наших заблаговременно, а сделали это за одну минуту до начала боевой операции.

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