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26.12.2018 13:45
Рубрика: Власть

МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию

Текст: Александр Саможнев

Контроль над территориями в Сирии, которые оставляют США, должен отойти сирийским властям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
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По ее словам, возникает принципиальный вопрос, кому будут передаваться эти территории? "Но пока у нас нет сведений о каких-либо контактах между Вашингтоном и Дамаском по этому поводу", - уточнила дипломат.

Захарова указала, что решение США вывести войска из Сирии должно способствовать комплексному урегулированию ситуации в стране. "Безусловно, важность этого решения понимаем", - добавила она.

Отмечалось также, что изменения "на земле" в Сирии могут дать долгосрочный положительный эффект только в сочетании с прогрессом в области политического урегулирования. "Если будут подкреплены на треке политического урегулирования, основанного на уважении единства, территориальной целостности и единства Сирии", - полагает Мария Захарова.

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Напомним, президент Дональд Трамп 19 декабря заявил о победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и выводе из страны американского контингента в количество двух тысяч военнослужащих. Соответствующий приказ подписал министр обороны США Джеймс Мэттис.

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